مصادر عسكرية: تنقلات سرية لحشود المرتزقة بالعاصمة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر عسكرية لـ"الخليج 365" عن تحشيد ضخم لمليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية في قاعدة الوطية غربي البلاد.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها كونها غير مخولة بالتحدث للاعلام، إن مرتزقة تابعين لحكومة السراج انتقلوا أخيرا في عدد من الحافلات المدرعة في طرابلس الى الساحل الغربي للبلاد على طريق البيفي.

وتربط طريق البيفي منطقتي الخمس وتاجوراء بغربي العاصمة طرابلس مرورا بجنوبها حتى الساحل الغربي حيث الزاوية و صرمان وصبراتة و الوطية"

وأكدت المصادر أن سيارات إسعاف ميدانية تستخدم لنقل المليشيات و المرتزقة المصابين في المعارك سابقًا توجهت في رتل باتجاه مطار العاصمة طرابلس. وأضافت أن قوة تتبع مليشيات الجويلي متمركزة من صباح اليوم في منطقة الحمادة الحمراء غربي الجبل الغربي".

وتقع الحمادة الحمراء غربي البلاد و بها طريق صحراوي مهجور يربط الشمال بالجنوب و قد استخدمه الجويلي سابقًا لجلب مرتزقة المعارضة التشادية للقتال الى جانبه"

من جانبه، رجح الخبر العسكري الليبي جبريل محمد أن تقوم مليشيات حكومة الوفاق و المرتزقة بهجوم مباغت على الجنوب الغربي للبلاد مرورًا بالطريق الصحراوي للبلاد"

و أضاف في حديثه لـ"الخليج 365" إن القوة التي ستهاجم الجنوب الغربي ستتوجه للحقول النفطية الفيل و الغاني و الشرارة و لن تحتك إلا بالقواعد و المواقع العسكرية إلا التي بمقربة من تلك الحقول.

و أكد الخبير العسكري الليبي أن قوة لحكومة الوفاق متواجدة في حوض مرزق و هيا من مرتزقة المعارضة التشادية و هؤلاء سيلتحموا بالمليشيات و المرتزقة لتنفيذ الهجوم إذا وقع.

واختتم جبريل بأن سلاح الجو الليبي قادر على نسف أي مخطط تآمري على الجنوب الغربي و الحقول النفطية في حال وجه ضربة استباقية عنيفة لهم.

كان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، كشف عن رصد تحركات لتنظيم "داعش" الإرهابي، للهجوم على آبار نفطية بالجنوب.

وأكد اللواء خالد المحجوب، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوضع تحت السيطرة وأن القوات على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة اختراق، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يسير دوريات لمتابعة الأوضاع الأمنية ورصد أي خروقات أو تحركات لفلول التنظيم الإرهابي.

وفي وقت سابق، رفعت قوات الجيش الليبي درجة الاستعداد والجاهزية القصوى للتصدي لأي هجوم قد تشنه المليشيات غربي سرت.

وأكد القيادي بشعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي عقيلة الصابر، أن "غرفة عمليات الكرامة الرئيسية وجهت خطابا لكل قواطع ووحدات القوات المسلحة الليبية برفع درجة الاستعداد والتأهب".

وتواصل تركيا إرسال شحنات الموت إلى ليبيا، بهدف تأجيج الصراع، واستثمار الأزمة لتحقيق مكاسب مالية وسياسية.

ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوا وبحرا إلى الغرب الليبي، رغم مشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان في المؤتمر الذي نص على احترام القرارات الدولية بحظر الأسلحة