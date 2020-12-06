صلاح يتفوق على رونالدو في "البريمييرليغ"

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل النجم المصري محمد صلاح هدفاً في فوز فريقه ليفربول الكبير على وولفرهامبتون 4-صفر في أنفيلد رود في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم،ليعادل رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوصوله إلى الهدف 84 في "البريمييرليغ" لكنه تفوق عليه بعدما لعب مباريات أقل.

وافتتح صلاح التسجيل لليفربول بعد مرور 24 دقيقة مستفيداً من كرة طويلة من هندرسون ليرفع رصيده في ترتيب الهدافين إلى 9 أهداف بفارق هدفين عن دومينيك ليوين لاعب إيفرتون، وأضاف الهولندي جيورجينيو فينالدوم الثاني بتمريرة من هندرسون أيضاً(59) والكاميرون جويل ماتيب الثالث بعد عرضية متقنة من صلاح( 67) والبرتغالي سيميدو الرابع بالخطأ في مرماه(78).

ورفع ليفربول الذي وصل إلى المباراة 65 في أنفيلد رود دون هزيمة رصيده إلى 24 نقطة ليستعيد المركز الثاني بفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر،في حين عاد تشيلسي للمركز الثالث وله 22 نقطة.

وتمكن محمد صلاح من الوصول إلى الهدف 84 في الدوري الممتاز،معادلاً رقم رونالدو الذي حققه في 196 مباراة خاضها مع مانشستر يونايتد من 2003 حتى 2009، لكن النجم المصري تفوق على البرتغالي بوصوله إلى هذا الرقم بعد خوضه 131 مباراة فقط .

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