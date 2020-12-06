شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 90% من الصيانة في منشآت أندية الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل أعمال المنشآت الجديدة والتطوير والصيانة في أندية الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية من مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة بالشارقة بنسب متفاوتة تصل ما بين 70 إلى 90 % وذلك ضمن خطط مجلس الشارقة الرياضي المستمرة لاستدامة المرافق ورفع كفاءة الأندية من حيث جاهزية المباني وتهيئة المرافق المختلفة وبما يتواكب مع الدعم المستمرلها.

وأشار عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة بمجلس الشارقة الرياضي إلى أن المجلس يقوم بتوجيهات مباشرة من عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس بمتابعة جميع أعمال المنشآت الجديدة والتطوير والصيانة من خلال قسم متابعة المنشآت الرياضية في الإدارة الذي يقوم بالمتابعة اليومية والمستمرة للأندية والتواصل المباشر من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية .

واستطرد قائلاً: «فيما يتعلق بنادي الحمرية ستقام صيانة شاملة بالنادي تتمثل في السور الخارجي وإنشاء ملعب للقوس والسهم وأعمال صيانة عامة بنسبة تصل إلى 80%. أما بأندية المنطقة الشرقية، فجار العمل على صيانة شاملة لنادي دبا الحصن واتحاد كلباء وخورفكان بنسبة 90%، وفيما يتعلق بأندية المنطقة الوسطى فإن نادي مليحة يشهد تنفيذ أعمال صيانة عامة تشمل عدداً من المرافق بجانب تطوير شامل للمسرح بنسبة عمل تصل إلى 85%، بالإضافة إلى الأعمال في نادي المدام من استبدال أرضية الملعب الرئيسي من صناعية إلى طبيعية مع كافة الخدمات اللازمة مثل شبكات الرى والتصريف وإستبدال المضمار بجانب أعمال صيانة عامة أخرى بنسبة تصل إلى 70%، وفي نادي الذيد جار تبديل أرضية الملعب الرئيسي بجانب استبدال المضمار أيضاً مع صيانة المنصة الرئيسية.