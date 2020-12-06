شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية لمربط دبي في ختام مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل الستار على منافسات النسخة الثانية من مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي، الذي أقيم على مدار 4 أيام على شاطئ كلباء بمشاركة 335 جواداً من الخيول العربية الأصيلة، وكان اليوم الأخير «السبت» شهد البطولات الرئيسية ال6 للمنافسات، حيث تم تخصيص المهرجان للمهور والمهرات، واستطاع مربط دبي أن يحصد ثنائية المهرات بعمر 3 سنوات، والمهور بعمر سنة.

وأهدت المهرة «الأريام ظنه» لإسطبلات الأريام الكأس الذهبية ولقب بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، ونالت «آر أي كي عنود» لمربط رأس الخيمة الكأس الفضية، ونالت «دي سماحة» لمربط دبي الكأس البرونزية.

وفي بطولة المهرات بعمر سنتين أهدت «إ ك س ياسمينة» للدكتور غانم الهاجري الكأس الذهبية، وذهبت الكأس الفضية ل«اس كيو الجوهرة» لمربط الصقران للخيول العربية، ونالت الكأس البرونزية «الأريام ريماس» لمربط عجمان.

وفي بطولة المهرات بعمر 3 سنوات ذهبت الكأس الذهبية ل«دي فنانة» لمربط دبي، وذهبت الكأس الفضية ل«دي مودي» لمربط غالب للخيول العربية، فيما نالت الكأس البرونزية ل«ثريا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري.

وأهدى المهر «دي شرار» لمربط دبي الكأس الذهبية في بطولة المهور بعمر سنة، فيما نال «آر جي غيث» لمحمد الشميلي الكأس الفضية، وذهبت الكأس البرونزية ل«الأريام حشيم» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان.

وذهبت الكأس الذهبية لبطولة المهور بعمر سنتين ل«الأريام جمر» لإسطبلات الأريام، فيما ذهبت الكأس الفضية ل«لهب الزايد» لخليفة الكتبي، ونال الكأس البرونزية «ع ج سابي» لمبارك الهاجري.

وفي بطولة المهور بعمر 3 سنوات ذهبت الكأس الذهبية ل «ج قرقشان» لمربط البيرق للخيول العربية، فيما ذهبت الكأس الفضية ل«بكر ام اس» لمالكه مربط مندرة للخيول العربية، وذهبت الكأس البرونزية ل«ا. س. زين» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي.