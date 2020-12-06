شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تثقيف "الإعلاميين": المدن المعرفية الجديدة تبنى أجيالا جديدة من المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني دولة قوية على كافة المستويات السياسية والثقافية من خلال المدن المعرفية الجديدة ومدن الثقافة التى تساهم فى خلق جيل جديد من المبدعين الشباب فى مصر.

وأضاف عدلى فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبنى مشروعاً تنويريا أساسه الثقافة والعلوم وذلك من خلال حرصه على وجود مدن تستوعب الفنانين والمثقفين والاعلاميين ويكون لهم دوراً كبيرا في الدفاع عن مصر من خلال دورهم المؤثر ليس فقط محلياً وإنما عالمياً.

واعتبر عدلي هذه المدن بداية الاهتمام بالفن والابداع في مصر وهو ما ظهر جليا من خلال اهتمام الدولة بكل المبدعين المصريين في كل المجالات وفي كل الأعمال وحرص الرئيس على تكريمهم شخصيا مما يدل أن المستقبل سيكون لشباب المبدعين والمتميزين.