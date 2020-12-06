بونو والنصيري والإدريسي يرافقون إشبيلية إلی فرنسا لمواجهة رين

يشد فريق إشبيلية الرحال يوم غد الأحد صوب فرنسا تأهبا لمواجهة فريق رين يوم الثلاثاء لحساب مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ووجه المدرب لوبيتيغي الدعوة الی الثلاثي المغربي ياسين بونو، يوسف النصيري وأسامة الادريسي للمشاركة في المواجهة.

في المقابل، يغيب عن المباراة المغربي الرابع منير الحدادي بسبب الاصابة التي تعرض له، والتي فرضت غيابه عن مباراة رين الی جانب زميليه جوردان ونافاس.

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