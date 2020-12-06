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شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 280 ألف حالة والان مع التفاصيل
الأحد 6 ديسمبر 2020
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليونا و462527، بزيادة 206992 إصابة عن الإحصاء السابق.
وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 280135 بعد تسجيل 2310 وفيات جديدة.
وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات مرض كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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