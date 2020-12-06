شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تشدد إجراءات التباعد لأعلى ثاني مستوى والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الحكومة أعلنت تطبيق المستوى 5ر2 من إجراءات التباعد، وهو ثاني أعلى مستوى ضمن خمس مستويات، في منطقة العاصمة، التي تضم العاصمة سول، خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.
ونقل عن وزير الصحة بارك نينج هو قوله إنه سيتم تقييد كل الأعمال الروتينية باستثناء الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الحيوية.
وسيتم حظر التجمعات التي تضم 50 شخصا فأكثر في هذا المستوى، بينما سيتعين إغلاق الصالات الرياضية وقاعات الحفلات والرقص.
ويمكن للمطاعم أن تقدم خدماتها للزبائن حتى الساعة التاسعة مساء، وهو الموعد الذي يتعين على دور العرض وبيوت الصحة والجمال أن تغلق أبوابها. وسيتم تشغيل وسائل النقل العام بعدد ركاب أقل.
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