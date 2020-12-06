شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 750 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 88252 إصابة. وأوضحت الصحة الجزائرية أنه سُجِّل أيضاً 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2516, فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 57146 حالة.

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