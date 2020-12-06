شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: البعض يردد «خرافات» حول الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت بيركس لشبكة (إن بي سي) إنها التقت بأفراد من الشعب يرددون "خرافات" حول تفشي الجائحة.
وأضافت: "أسمع أفراد المجتمع يرددون دون تعقل أن الأقنعة لا تعمل، ويرددون أننا يجب أن نعمل من أجل مناعة القطيع، ويرددون أن التجمعات لا تؤدي إلى انتشار كبير (للإصابات)".
وتابعت: "أعتقد أن مهمتنا هي أن نقول باستمرار أن هذه أساطير، وإنها خاطئة".
وانتقدت بيركس أيضا مسؤولي الحكومة المحلية في الولايات الجنوبية الذين يرفضون فرض إجراءات كانت قد ساعدت سابقا في الحد من انتشار الفيروس، على الرغم من أن أرقام الحالات هناك وصلت إلى مستويات موسم الصيف.
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