2020-12-06 | 20:03
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علق مهاجم المنتخب الوطني بكرة القدم علاء عباس، على توقيعه مع نادي جيل فيسنتي البرتغالي.
وقال عباس في تدوينة عبر حسابه الوسمي على"انستغرام"، "تحدي جديد وتجربة ادعوا من الله ان يجعلها بداية حقيقة في اول التجارب الاوربية".
واضاف "شكرا لجميع الجماهير العراقية التي وقفت معي ودعمتني طول الفترة الماضية عسى ان ارد جزءاً من هذا ألدين الذي يزين رقبتي".
وتابع "تحدي مع نادي "جيل فيسنتي" للبدء بمرحلة كتابة مسيرة جميلة رفقة جماهير واعضاء النادي بجميع تفاصيله".
ويعد عباس ثالث عراقي يلعب في الدوري البرتغالي بعد اسامة رشيد ومهند علي.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من علاء عباس بعد توقيعه لـجيل فيسنتي البرتغالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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