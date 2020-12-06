أول تعليق من علاء عباس بعد توقيعه لـجيل فيسنتي البرتغالي

واعلن النادي البرتغالي في وقت سابق اليوم، عن تعاقده مع المهاجم العراقي حتى 2023.

وقال عباس في تدوينة عبر حسابه الوسمي على"انستغرام"، "تحدي جديد وتجربة ادعوا من الله ان يجعلها بداية حقيقة في اول التجارب الاوربية".



واضاف "شكرا لجميع الجماهير العراقية التي وقفت معي ودعمتني طول الفترة الماضية عسى ان ارد جزءاً من هذا ألدين الذي يزين رقبتي".

وتابع "تحدي مع نادي "جيل فيسنتي" للبدء بمرحلة كتابة مسيرة جميلة رفقة جماهير واعضاء النادي بجميع تفاصيله".

ويعد عباس ثالث عراقي يلعب في الدوري البرتغالي بعد اسامة رشيد ومهند علي.