توتنهام يُسقط آرسنال في ديربي لندن

2020-12-06 | 19:22
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واصل فريق آرسنال نزيف النقاط في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته في مباراة اليوم أمام فريق توتنهام.
جاء هدف توتنهام الأول في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين.
وكان سون هيونج قد تلقى الكرة من تمريرة زميله هاري كين، وتمكن من تسديدها بطريقة مقوسة خارج منطقة الجزاء لتسكن الزاوية اليسرى للشباك.
وقبل نهاية الشوط الأول تمكن كين من تسجيل الهدف الثاني لـ توتنهام بعد تمريرة من سون هيونج، في ظل تألقهما سويًا هذا الموسم.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام إلى 24 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 13 نقطة في المركز الخامس.
وأزاح توتنهام، بهذا الفوز، تشيلسي عن الصدارة والذي حصل عليها مساء أمس بفوزه على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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