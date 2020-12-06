إيطاليا تتجاوز عتبة 60 ألف وفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أحصت إيطاليا أكثر من ستين ألف وفاة بكوفيد-19، بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت الأحد.



ومنذ بدء تفشي الوباء، سجلت إيطاليا، أول بلد أوروبي تطاوله الموجة الأولى بقوة، مليونا و728 ألفا و878 إصابة بينها ستون ألفا و78 وفاة، وفق حصيلة وزارة الصحة.

ورغم كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من العدوى ومعالجة المصابين، فإن متوسط الحصيلة اليومية للوفيات لا يقل عن 700. وسجل الخميس رقم قياسي بلغ 993 وفاة، هو الاعلى منذ بدء الانتشار.

وبواقع وفاة واحدة لكل ألف من السكان، تعتبر الحصيلة في ايطاليا واحدة من الاسوأ في اوروبا والعالم.

وباتت نسبة الوفيات بين المصابين 3,47 في المئة، علما أن النسبة الاعلى أوروبيا سجلت في بريطانيا (3,55 في المئة) في حين يبقى الوضع أفضل في إسبانيا (2,75) وفرنسا (2,35).

وحذر وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا من أي تراخ خلال موسم الاعياد وصرح لإحدى الشبكات الاخبارية "إذا خففنا الاجراءات فقد نواجه بين يناير وفبراير تصاعدا جديدا" للإصابات و"لا يمكن أن نسمح بذلك".

وعدد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الخميس سلسلة تدابير ستطبق خلال فترة عيد الميلاد، أبرزها حظر التنقل بين المناطق بين 21 ديسمبر والسادس من يناير مع استمرار سريان حظر التجول بين الساعة 22,00 والخامسة صباحا (حتى السابعة صباحا ليلة رأس السنة).

ولن يعاد فتح محطات التزلج قبل السابع من يناير.