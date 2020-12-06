شكرا لقرائتكم خبر «الدفاع التركية» تتأهب للتدخل في سنجار العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الدفاع التركية أمس على أنها تتابع عن كثب المستجدات في قضاء سنجار العراقي، إثر الاتفاق بين الحكومة المركزية وأربيل بشأن إخراج مسلحي حزب العمال الكردستاني من المنطقة القريبة من الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الدفاع التركية المقدم ناددة شبنم آق طوب القول «إن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها بحزم ضد كافة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد».

وأضافت «ندعم الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية المركزية وإدارة إقليم شمال العراق في التاسع من أكتوبر بهدف استعادة النظام العام والاستقرار في سنجار والجهود المبذولة في هذا الإطار».

وكانت قيادة العمليات المشتركة بالعراق أعلنت الأسبوع الماضي أن جميع المظاهر المسلحة غادرت قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي «إن الشرطة المحلية منتشرة داخل القضاء، بينما قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود خارج القضاء لمسك الحدود العراقية السورية»، مؤكدا على أن جميع المظاهر المسلحة قد غادرت قضاء سنجار.

يأتي هذا بعد اتفاق على انسحاب قوة حماية المدينة التابعة لحزب العمال الكردستاني من سنجار لتطبيع الأوضاع في القضاء ضمن خطة لإعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة لعودة النازحين.