شكرا لقرائتكم خبر 27 معتقلا في مظاهرات مناهضة لنتنياهو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 27 شخصا بشبهة الإخلال بالنظام العام، وذلك خلال مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك فيها الآلاف قرب مسكنه الرسمي في القدس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الشرطة القول إنها اضطرت لاستخدام القوة لإجلاء متظاهرين حاولوا قطع محاور ومفترقات طرق رئيسة.

يأتي هذا في إطار استمرار الاحتجاجات والتظاهرات للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي. ويطالب المحتجون منذ أشهر نتنياهو بالتنحي لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد بدأت محاكمته على خلفيتها في مايو.

وإلى جانب المحتجين السياسيين، يشارك محتجون على الأوضاع الاقتصادية في التظاهرات، احتجاجا على قيود كورونا التي فرضتها الحكومة.