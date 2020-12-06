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27 معتقلا في مظاهرات مناهضة لنتنياهو

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 27 شخصا بشبهة الإخلال بالنظام العام، وذلك خلال مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك فيها الآلاف قرب مسكنه الرسمي في القدس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن الشرطة القول إنها اضطرت لاستخدام القوة لإجلاء متظاهرين حاولوا قطع محاور ومفترقات طرق رئيسة.

يأتي هذا في إطار استمرار الاحتجاجات والتظاهرات للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي. ويطالب المحتجون منذ أشهر نتنياهو بالتنحي لحين إثبات براءته من اتهامات بالفساد بدأت محاكمته على خلفيتها في مايو.

وإلى جانب المحتجين السياسيين، يشارك محتجون على الأوضاع الاقتصادية في التظاهرات، احتجاجا على قيود التي فرضتها الحكومة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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