شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات تشريعية في فنزويلا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

صوت الناخبون في فنزويلا، الأحد، لانتخاب برلمان جديد في اقتراع لا مفاجآت فيه بما أن المعارضة دعت إلى مقاطعته وسيسمح للرئيس نيكولاس مادورو باستعادة البرلمان الذي كان المؤسسة الوحيدة الخارجة عن سلطته.

وكتب مادورو على تطبيق تلغرام للمراسلة: «حان الوقت، لنصوّت للسلام والوطن والمستقبل!». ودعا المجلس الوطني الانتخابي 20.7 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم لتجديد الجمعية الوطنية التي أصبح عدد مقاعدها بعد تعديل دستوري جديد 277، مقابل 167 في الماضي. ويتنافس نحو 14 ألف مرشح في هذا الاقتراع.

وصباحاً بدا الإقبال ضعيفاً وقد خلت مراكز تصويت عدة في كراكاس من الناخبين فيما اقتصر عددهم في مراكز أخرى على قلة قليلة. ولدى إدلائها بصوتها في مدرسة في وسط العاصمة أعربت فاني مولينا عن ثقتها بأن «الأمور ستكون على ما يرام»، وقالت «من يقاطعون هم على خطأ» متسائلة «لمَ يدعون الآخرين يقررون عنهم؟» وأضافت «عليكم أن تخرجوا وأن تصوتوا».

وتجري هذه الانتخابات في بلد يشهد أزمة سياسية واقتصادية عميقة، يخنقه تضخم متزايد وتشله طوابير لا نهاية لها للحصول على الوقود وأنهكه نقص المياه والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وفرض على الناخبين وضع الكمامات داخل مراكز الاقتراع حيث وضعت إشارات أرضية لفرض التقيّد بقواعد التباعد الاجتماعي.