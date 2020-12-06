شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الهنود يتظاهرون في لندن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

تظاهر الآلاف في وسط لندن، الأحد، احتجاجاً على إصلاحات زراعية فجرت تظاهرات حاشدة في الهند.

وقال مصور لرويترز في المكان، إن حشداً من المتظاهرين تجمع عند السفارة الهندية الواقعة في شارع الدويش، وهو شريان رئيسي وسط العاصمة البريطانية، مضيفاً أن مجموعات من المحتجين احتشدت في ساحة الطرف الأغر.

كان عشرات الآلاف من المزارعين في الهند قد احتجوا على ثلاثة قوانين تقول الحكومة إنها تستهدف تغيير إجراءات الشراء التي عفا عليها الزمن وإعطاء المزارعين مزيداً من الخيارات لبيع محاصيلهم. ويخشى المزارعون من أن التشريع، الذي جرت الموافقة عليه في سبتمبر/ أيلول، سيؤدي في النهاية لتفكيك الأسواق المنظمة في الهند ومنع الحكومة من شراء القمح والأرز منهم بأسعار مضمونة، الأمر الذي يتركهم تحت رحمة المشترين من القطاع الخاص. وبريطانيا موطن لجالية هندية كبيرة والعديد من البريطانيين المنحدرين من أصول هندية يتفاعلون بشدة مع الأخبار التي ترد من الهند. ولم يلتزم معظم المشاركين في احتجاجات لندن بالتباعد الاجتماعي كما لم يضع الكمامات سوى قليل من المحتجين.

وحذرت شرطة العاصمة من أن من يشاركون في تجمعات لا تحترم قيود كوفيد-19 معرضون للغرامة وطالبت المحتجين بمغادرة المنطقة.