شكرا لقرائتكم خبر عن قارب ضخم يعمل بـ 500 لوح شمسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صمم مهندس سويسري قارباً ضخماً مغطى ب 500 لوح طاقة شمسية لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل محركاته، يطلق عليه «بلانت سولار». يمكنه الحصول على نحو 93 كيلو وات من الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية التي تغطيه، دون التسبب في أي انبعاثات تلوث البيئة. وقام القارب بجولة عالمية استمرت 585 يوماً اعتمد فيها كلياً على الطاقة الشمسية.

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