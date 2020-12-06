شكرا لقرائتكم خبر عن "من حقّك أن تعرف" مع "ماكدونالدز الإمارات" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غالبية الناس ينتابهم الفضول وتدور في أذهانهم أسئلة كثيرة حول العلامة التي يضعون ثقتهم فيها ، خاصة إذا كان الموضوع يتعلق بالطعام حيث يرغب الفرد في أن يشعر بالاطمئنان تجاه الطعام الذي يتناوله. ويأتي هذا الفضول نتيجة الطبيعة البشرية حيث يرغب المرء في معرفة كل الأشياء التي لا يراها بعينه، وكذلك بالنسبة الى الإشاعات والادعاءات التي تنتشرعبر بعض مواقع التواصل اللاجتماعي لتزرع الشك في ذهن العملاء وتهز ثقتهم في العلامة التجارية.

واحتراماً لعملائها، حرصت "ماكدونالدز الإمارات" على تطويرمنصة رقمية تفاعلية فريدة من نوعها تحت عنوان "من حقّك أن تعرف"، تدعو من خلالها عملاءها في دولة الإمارات لطرح أسئلتهم عبر الموقع الإلكتروني حول كل ما يتعلق بالعلامة التجارية أو ما تقدّمه من أطعمة ووجبات في الدولة.

الشفافية قيمة جوهرية

تهدف المنصة الرقمية التفاعلية "من حقّك أن تعرف" إلى الإجابة على كل الأسئلة التي تدور في ذهن العملاء حول كل ما يتعلق بالعلامة التجارية، وما تقدّمه من أطعمة ووجبات في الدولة، وما يحدث داخل مطاعم ماكدونالدز. كما تحرص العلامة على تقديم إجابات صادقة وشفافة تجاه أي سؤال يطرح من قبل العملاء عبر هذه المنصة، فهي ترى بأن منبر "من حقّك أن تعرف" هو معيار للشفافية التي تعد إحدى القيم الجوهريّة لدى الشركة وعاملاً أساسياً في نجاحها، كما أنها عربون شكر على الثقة التي يمنحها العملاء لها. تعتبر المنصة مرجعًا لتقصي الحقائق حول الإشاعات والادعاءات التي تمسّ بنزاهة وعراقة الشركة، ولا سيما تلك التي يتمّ تداولها على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

هل تستخدم العلامة مواد حافظة في أطعمتها؟ كم مرة يتم تغيير الزيت الخاص بقلي البطاطس المقرمشة؟

تدور مثل هذه الأسئلة والاستفسارات في ذهن عملائها، لذلك يفتح المنبر التفاعلي "من حقّك أن تعرف" المجال لجميع الأشخاص لطرح أسئلتهم واستفساراتهم سواء المتعلقة بأنواع اللحوم المستخدمة، مدى توافق الأطعمة مع معايير الحلال والسلامة للأغذية، طريقة تنظيف الخضروات، درجة وطريقة الشوي والطبخ، وغيرها من الأسئلة التي تتم الإجابة عليها من قبل فريق "ماكدونالدز الإمارات" بأمانة كاملة. ليس هذا فحسب، إذ يتيح المنبر أيضاً إمكانية الاطلاع على أسئلة الآخرين والإجابات التي قدمها فريق العلامة لهم.

عملاء جدد

طرح "ماكدونالدز الإمارات" لمثل هذه المنصة يجعلها تكسب ثقة وتعاطف العملاء كما يمكنها من مشاركة العملاء كواليس تحضير وجباتهم المفضلة ليتعرفوا على حكايتها منذ أن تكون لدى الموردين المعتمدين للمكونات، ووصولًا إلى طريقة الطبخ، وأسلوب التقديم والتغليف، وتدابير السلامة الخاصة بالتوصيل. سيساهم هذا المنبر في بناء الثقة مع عملائها، وكذلك جذب عملاء جدد حيث يظهر حرص والتزام العلامة بالإجابة على كافة الأسئلة بشكل متواصل وبكل وضوح وشفافية.

إن كنتم ترغبون بطرح أي سؤال حول منتجات ماكدونالدز وطريقة الطبخ وغيرها من الأسئلة يمكنكم كتابتها عبر منصة "من حقّك أن تعرف"