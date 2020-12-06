شكرا لقرائتكم خبر عن البطل في الأدب..وداعاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لماذا لا تعلق شخصية أدبية راهنة في ذاكرة القراء؟ سؤال يطرح نفسه في واقع روائي وقصصي، مستمر منذ عدة عقود، يفتقر إلى تلك الفئة من البشر التي يستحضرها الذهن إذا تأمل فكرة البطل في الأدب العالمي أو العربي، وهنا نحن لا نحتاج لكي نؤكد أهمية البطولة في الأدب إلى أن نرتحل بعيداً إلى التاريخ، حيث الملاحم القديمة أو السير الشعبية التي كانت تعنون بأسماء أبطالها، بل يكفينا أن نتجول في الآداب الحديثة لنعثر على ألف وجه للبطل، ترتسم على ملامح كل واحد منهم تعبيرات تحذرنا من أزمة، وربما يحملون رسالة ما في لحظة مفصلية نتعرض لها، أو يناقشون قضية مصيرية.

لم تكن هناك نهاية لتلك النماذج الإنسانية المعبرة التي كنا نعيش معها أحلامها وأفراحها، أحزانها وانكساراتها، حيث يبقى اسمها بعد أن تحفر بعمق في عقولنا ووجداننا. الآن اختفى كل هذا الزخم في الأدب، وتراجع البطل لصالح شخصيات مسطحة أو بطولة جماعية في أحسن تقدير، وهي الظاهرة التي تطرقنا إلى بعض أسبابها وأبعادها في هذا الملف من «الخليج الثقافي».