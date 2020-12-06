شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر تعيين نائب البرلمان فى الحكومة أو القطاع العام طوال مدة العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظر قانون مجلس النواب ، أن يتم تعيين عضو المجلس فى الوظائف الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة، أو فى شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أثناء مدة عضويته فى المجلس، وذلك حتى لا يكون ذلك تمييزا للعضو أو استغلالا لمنصبه.

ونص المادة (46) من قانون مجلس النواب، على أنه لا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.

جدير بالذكر، أن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين فى الخارج ، عقدت على مدار أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الجارى، التى توافق من 5 إلى 7 ديسمبر 2020، بينما تجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية داخل مصر يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، الموافقين يومى 7 و8 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.