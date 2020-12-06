إبطال مفعول قنبلة من مُخلفات الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

أبطل خبراء المتفجرات في مدينة فرانكفورت الالمانية مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وتزن 500 كيلو جرام، تم العثور عليها أثناء أعمال بناء.



وذكرت قناة "دويتشه فيله" الالمانية اليوم الأحد انه تم إجلاء حوالي 13 ألف ساكن من منطقة جالوس بالمدينة، وتم تعليق مرور القطارات في المنطقة كاجراء احترازي أثناء عملية تفكيك القنبلة.



وكان قد تم العثور على القنبلة يوم الخميس الماضي أثناء أعمال بناء، ورجح الخبراء أن تستغرق عملية تفكيك القنبلة ست ساعات على الأقل، إلى أنهم تمكنوا من إتمام عملهم في أقل من ساعتين.

وفي وقت سابق أجلت السلطات الألمانية نحو 8 آلاف شخص من إحدى مناطق العاصمة الألمانية

برلين، بعد اكتشاف قنبلة أمريكية غير متفجرة تعود للحرب العالمية الثانية.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط المكان، وحذرت المواطنين من الاقتراب منه، قبل نقل القنبلة إلى موقع خاص بهدف تدميرها.

وتسعى السلطات الألمانية إلى نقل القنبلة الأمريكية التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، لمكان أكثر أمانا وبعيد عن المدنيين من أجل معاينتها وتفجيرها حتى لا يصاب أحد بأضرار من القنبلة التي تعود للحرب العالمية الثانية.