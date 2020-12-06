فلسطين: 7979 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا بالعالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وفاة 322 مواطنًا وإصابة 7 آلاف و979 آخرين بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.



وأوضح تقرير للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن سفارة فلسطين لدى تركيا أفادت بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية ليرتفع عدد الوفيات هناك إلى 10 حالات.



وأشار التقرير إلى تسجيل 14 إصابة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع عدد الإصابات هناك إلى

5 آلاف و56 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة لليوم الرابع على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة عند 94 حالة.

وقد أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 17 وفاة و2333 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الكيلة - في التقرير اليومي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية

(وفا) - إلى أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في (الخليل، جنين، رام الله، البيرة، طوباس، طولكرم، بيت لحم، نابلس، القدس، قطاع غزة)، منوهة بتعافي 1758 حالة.ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا فيبلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.