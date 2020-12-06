لبنان يُسجل 1236 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 137 ألفا و 112 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة – في بيان لها اليوم الاحد – إلى تسجيل 9 حالات وفاة جديدة

ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فيإلى 1099 حالة.



وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11221 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية السبت تسجيل 12 وفاة و1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا في

الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 1090، والإصابات إلى 135876.

وتماثل 939 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية، فيما يعالج 379 مصابا في وحدات العناية المركزة.

وكان وزير الصحة حمد حسن حذر من عدم توفر أسرة في المستشفيات لمواجهة الإصابات المتزايدة، مؤكدا أن الإصابات آخذة في الازدياد.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.