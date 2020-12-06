أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد تسجيل 17 ألفا و272 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد .
وأوضحت الوزارة - وفقا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه تم تسجيل 231 حالة وفاة جديدة اليوم، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة مليونا و700 ألف حالة.
الجاري، وتم استبدال الإغلاق بنظام مشدد من 3 مستويات من القيود.
يُشار إلى أن الحجر الصحي الوطني في بريطانيا انتهى في الثاني من ديسمبر
وقبل يومين من بدء توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، كشفت رسالة لكبار المسؤولين الطبيين في البلاد أن تأثير اللقاح على أعداد مرضى "كوفيد 19" سيكون "محدودا للغاية".
واستبشر الكثيرون حول العالم مع الأنباء المتتالية عن اكتشاف لقاحات مضادة
إلا أن مجموعة كبار المسؤولين الطبيين كتبت رسالة إلى العاملين في الخدمات الصحية في بريطانيا، جاء فيها أن أثر توزيع اللقاح "سيكون هامشيا" على أعداد المرضى خلال الشتاء، حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، السبت.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تُسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.