بريطانيا تُسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد تسجيل 17 ألفا و272 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد .



وأوضحت الوزارة - وفقا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه تم تسجيل 231 حالة وفاة جديدة اليوم، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة مليونا و700 ألف حالة.



يُشار إلى أن الحجر الصحي الوطني في بريطانيا انتهى في الثاني من ديسمبر

الجاري، وتم استبدال الإغلاق بنظام مشدد من 3 مستويات من القيود.

وقبل يومين من بدء توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا، كشفت رسالة لكبار المسؤولين الطبيين في البلاد أن تأثير اللقاح على أعداد مرضى "كوفيد 19" سيكون "محدودا للغاية".

واستبشر الكثيرون حول العالم مع الأنباء المتتالية عن اكتشاف لقاحات مضادة

لفيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 66 مليون شخص حتى الآن.

إلا أن مجموعة كبار المسؤولين الطبيين كتبت رسالة إلى العاملين في الخدمات الصحية في بريطانيا، جاء فيها أن أثر توزيع اللقاح "سيكون هامشيا" على أعداد المرضى خلال الشتاء، حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، السبت.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.