مضاعفة عمليات تجنيد الأطفال في اليمن

مع تصاعد المطالبات وتنفيذ بعضها الآخر في تصنيف وضم الجماعات الحوثية إلى قائمة الجماعات الإرهابية، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ضاعفت عمليات تجنيد الأطفال، وأخضعتهم لما تسميها «دورات ثقافية وعسكرية»، مؤكدا أن إدراج الميليشيا في قوائم الإرهاب ضمانة لمستقبل آمن ومزدهر يستحقه أطفال اليمن. وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الميليشيا المدعومة من إيران تهدف من وراء عمليات تجنيد الأطفال إلى بناء جيش من الإرهابيين، وتغطية النقص الحاد في مخزونها البشري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقوانين حماية الأطفال ومنع استغلالهم في الحروب والصراعات. بينما اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بتحويل مطار صنعاء إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها، بإشراف خبراء من حزب الله وإيران. وأوضح «الإرياني» أن انفجار مخازن للسلاح في مطار صنعاء الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، يؤكد استغلال ميليشيا الحوثي حرم المطار.



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