أفادت وسائل إعلام يونانية بأن حادثا خطيرا وقع بين فرقاطتين (نوع من السفن الحربية السريعة) تركية ومصرية خلال تدريبات «ميدوزا» المشتركة بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات في البحر المتوسط. ووفقا للتقارير، حاولت الفرقاطة التركية دخول منطقة التدريبات داخل المجال البحري المصري ورفضت الانصياع لطلب مغادرة المنطقة. وحسب قناة OPEN TV فإن الفرقاطة المصرية بدورها اندفعت فجأة نحو السفينة التركية في محاولة للتصادم، لكن القبطان التركي «هرب على الفور» ولم تحاول سفينته الاقتراب من منطقة التدريبات مجددا. ونقل موقع Infognomon عن مصادر في الحرس الوطني القبرصي تأكيدها أن الفرقاطة المصرية المنخرطة في الحادث من نوع «أولفر هازرد بري»، فيما أفادت قناة بأن الفرقاطة التركية تحمل اسم «كمال ريس» وسبق أن تعرضت لحادث تصادم مع سفينة تابعة للبحرية اليونانية في أغسطس.



كانت هذه تفاصيل خبر اشتباك في المتوسط يؤدي لهروب سفينة تركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.