السلام مع طالبان يسمح بالتركيز على محاربة الإرهاب

قائلا: «إنّ أحد الأسباب التي تجعلنا نُركّز على عمليّة السلام هذه مع طالبان، هو أنّ قوّاتنا الأمنيّة سيكون بإمكانها توجيه قدراتها ضدّ مجموعات إرهابيّة مثل داعش».
وبدأت الحكومة الأفغانيّة وطالبان محادثات سلام في سبتمبر، وأتت هذه المفاوضات الأفغانيّة المباشرة والأولى من نوعها، في أعقاب اتّفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان في فبراير.
وقال مهيب على هامش مؤتمر حول الأمن في البحرين «إنّه صراع طويل.. أربعة عقود». وأردف «لإنهاء هذا الصراع، هناك بالطبع كثير من المظالم التي تحتاج إلى معالجة»، مشدّدًا على أنّ «الشعب الأفغاني يُطالب بإنهاء هذا الصراع».
وتشهد أفغانستان تصاعدًا في أعمال العنف منذ أشهر عدّة. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليّته عن سلسلة هجمات، بينها اعتداء استهدف جامعة كابول أوائل نوفمبر مخلّفًا 22 قتيلًا.
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