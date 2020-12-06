إجلاء عشرات الآلاف في فرانكفورت لتفكيك قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية

سيف اليزيد - أعلنت سلطات فرانكفورت إجلاء حوالي 12800 شخص الأحد من العاصمة المالية لألمانيا من أجل تفكيك قنبلة بريطانية تزن 500 كلغ تعود إلى الحرب العالمة الثانية.
وعثر على القنبلة في ورشة بناء في حي غالوس، ما أرغم على إغلاق محيط الموقع على مسافة 700 متر تفادياً للأضرار التي قد تنجم عن القنبلة في حال انفجارها، وفق المصادر ذاتها.
وفي ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء «كوفيد - 19»، قد تستغرق العملية بعض الوقت وتتواصل في المساء، بحسب السلطات.
وبعد 75 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية، لا تزال هناك في ألمانيا قنابل لم تنفجر يعثر عليها في غالب الأحيان في ورش بناء.
وتم تفكيك سبع قنابل هذه السنة بعد العثور عليها في أول موقع أوروبي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، يتوقع افتتاحه في 2021 قرب برلين.
كما تم تفكيك قنابل هذه السنة في كولونيا «غرب» ودورتموند «غرب».
وفي 2017، عثر في فرانكفورت على قنبلة تزن 1.4 طن، ما أثار أكبر عملية إجلاء في أوروبا منذ 1945، شملت 65 ألف شخص.
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