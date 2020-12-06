رد رئيس شركة “فايزر” الأمريكية، ألبرت بولا، على سؤال حول مدى قدرة لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد على منع نقل عدوى الفيروس التاجي من شخص تم تطعيمه إلى آخرين.
وأكد أن الشركة ليست متأكدة من فعالية اللقاح في منع نقل العدوى، مؤكدًا أن الوقوف على هذا الأمر يحتاج إلى فحص.
وكانت “فايزر” بالمشاركة مع “بيونتك” الألمانية قد أعلنتا، الشهر الماضي، عن وصول فعالية اللقاح إلى 90%، كما أقرته بريطانيا بشكل رسمي منذ أيام قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يمنع لقاح “فايزر” نقل عدوى كورونا من شخص تم تطعيمه إلى آخرين؟..رئيس الشركة يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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