“كورونا”..عدد الحالات الخطيرة يبلغ 940 بعد تسجيل 121 حالة جديدة..80 تحت التنفس الاصطناعي

أفادت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحالات الخطيرة للإصابات بكورونا أو الحرجة بلغ عددها الاجمالي 940 حالة.

وأكدت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة الجديدة في 24 ساعة الأخيرة بلغ 121 حالة، مبرزة أن إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي بلغ 80 حالة، مقابل 512 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

هذا وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3608 حالة شفاء، و61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.