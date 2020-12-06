أفادت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحالات الخطيرة للإصابات بكورونا أو الحرجة بلغ عددها الاجمالي 940 حالة.
وأكدت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة الجديدة في 24 ساعة الأخيرة بلغ 121 حالة، مبرزة أن إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي بلغ 80 حالة، مقابل 512 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.
هذا وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 2919 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3608 حالة شفاء، و61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر “كورونا”..عدد الحالات الخطيرة يبلغ 940 بعد تسجيل 121 حالة جديدة..80 تحت التنفس الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.