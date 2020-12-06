التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2919 بكورونا.. 49% في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ4118 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 799 حالة، من بينها 551 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 629 حالة جديدة، منها 249 حالة بالصخيرات تمارة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 318 حالة، منها 98 حالات بإنزكان. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 337 حالة، منها 185 حالة بمراكش. وبجهة الشمال، سجلت 239 حالة، منها 105 حالة بطنجة. وبجهة الشرق سجلت 161 حالة، وبجهة كلميم واد نون سجلت 84 حالة، ثم 73 حالة بفاس مكناس، و124 بجهة بني ملال خنيفرة، و118 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة درعة تافلالت سجلت 26 حالة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 12 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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