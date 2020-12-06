في عز البرد القارس.. العثور على رضيع متخلى عنه وسط شجيرات ضواحي شفشاون

عثر، اليوم الأحد، على رضيع حديث الولادة، بالقرب من إحدى المقاهي، التابعة لجماعة “دار دارة”، ضواحي مدينة شفشاون.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرضيع عثرت عليه مجموعة من المواطنين، وهو ملفوفا في غطاء ومتخلى عنه، بين شجيرات صغيرة، على قارعة الشارع”، بحسب ما كشه، حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف المصدر نفسه أن الرضيع المذكور نقل إلى قسم الأطفال المتخلى عنهم، في المستشفى الإقليمي في مدينة شفشاون، بعدما حلت السلطات المعنية في عين المكان، وفتحت تحقيقا بشأن الواقعة.