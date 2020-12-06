عثر، اليوم الأحد، على رضيع حديث الولادة، بالقرب من إحدى المقاهي، التابعة لجماعة “دار دارة”، ضواحي مدينة شفشاون.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرضيع عثرت عليه مجموعة من المواطنين، وهو ملفوفا في غطاء ومتخلى عنه، بين شجيرات صغيرة، على قارعة الشارع”، بحسب ما كشه، حسن اقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضاف المصدر نفسه أن الرضيع المذكور نقل إلى قسم الأطفال المتخلى عنهم، في المستشفى الإقليمي في مدينة شفشاون، بعدما حلت السلطات المعنية في عين المكان، وفتحت تحقيقا بشأن الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر في عز البرد القارس.. العثور على رضيع متخلى عنه وسط شجيرات ضواحي شفشاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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