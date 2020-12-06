شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 6 ديسمبر 2020 اعلنت الصين، اليوم الاحد، تسجيل 18 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الاصابات في البر الرئيسي 86619 حالة.

وذكرت اللجنة الصحية الوطنية في تقريرها اليومي، ان من بين الحالات الجديدة 17 وافدة من الخارج، وحالة واحدة محلية سُجلت في مدينة تيانجين شمالي البلاد.

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