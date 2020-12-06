شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 ريختر يضرب شمال تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) اليوم الأحد إن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من ساحل شمال تشيلي.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 105 كيلومترات.