كورونا في موريتانيا.. إصابة زعيم المعارضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المعارضة الموريتانية، إصابة زعيمها إبراهيم ولد البكاي بفيروس كورونا المستجد، في ظل تزايد أرقام الإصابات في البلاد.

وأوضح بيان صادر عما يعرف بمؤسسة الديمقراطية، اطلعت عليه ”الخليج 365”، أن ولد البكاي تعرض لحمى خفيفة تبين فيما بعد أنها ناتجة عن إصابته بكورونا.

وأرسلت المعارضة في بيانها رسالة طمأنة بخصوص الوضع الصحي لولد البكاي، موضحة أنه حالته مستقرة، داعية الجميع إلى "الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية للتخفيف من انتشار عدوى الموجة الثانية من الوباء التي تجتاح البلاد حاليا".

والأسبوع الحالي شهد إعلان إصابة عدد من الرموز السياسية الموريتانية بفيروس كورونا بينهم مسؤولين حكوميين ونواب في البرلمان.

وحذرت وزارة الداخلية الموريتانية، في بيان، من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها البلاد مؤخرا، مؤكدة أن ذلك قد يستدعي اتخاذ تدابير أكثر تقييدا وصرامة في المستقبل، على حد وصفها.

وأغلقت الحكومة الموريتانية الأربعاء الماضي، المدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحدّ من تفشّي جائحة كوفيد-19 في البلاد.

وقال وزير الداخلية، محمد سالم ولد مرزوك، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، إنّ الحكومة قرّرت أيضاً "حظر التجمّعات العامة غير الضرورية" و"تقليص وجود الموظفين في الدوائر الحكومية إلى الحدّ الأدنى".

وأضاف أنّ الحكومة أقرّت هذه التدابير الاستثنائية بعد تصاعد أرقام الإصابات اليومية بالفيروس القاتل في البلاد.

وسجلت موريتانيا نحو 10 آلاف إصابة منذ تفشي المرض شهر مايو/ أيار الماضي، فضلاً عن وفاة نحو 200 شخص.