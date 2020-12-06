الحرس الثوري يعد بإدانة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قبل 8 يناير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية فوق طهران ستتم إدانتهم قبل حلول الذكرى الأولى للكارثة.

ونقلت وكالة IRIB الإيرانية عن قيادي بالحرس قوله: "نعد بأن الحكم القضائي بحق المذنبين بتحطم الطائرة الأوكرانية سيصدر قبل حلول ذكرى هذه الواقعة المحزنة".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن ستة أشخاص تم توقيفهم في قضية كارثة الطائرة الأوكرانية وأطلق سراح ثلاثة منهم لاحقا.

وتحطمت طائرة "بوينغ" تابعة لـ"خطوط أوكرانيا الدولية" كانت في رحلة من طهران إلى كييف، بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في وقت مبكر من صباح 8 يناير الماضي.

وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة وهم مواطنو 7 دول هي إيران، أوكرانيا، كندا، بريطانيا، ألمانيا، السويد، أفغانستان.

وفي 11 يناير، أعلن عسكريون إيرانيون أن الطائرة أسقطت بالخطأ لدى تحليقها بالقرب من منشأة عسكرية، وسط استعدادات قوات الدفاع الجوي الوطنية للتصدي لهجوم صاروخي أمريكي.

ولاحقا أصدرت هيئة الطيران المدني الإيرانية تقريرا كشف أن الطائرة الأوكرانية تم إسقاطها بصاروخين من نوع "أرض - جو" أطلقا من نظام "تور - إم 1".