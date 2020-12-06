الحرس الثوري: واشنطن لن تجرؤ على شن حرب مباشرة على إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد اللواء علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، أن الولايات المتحدة لا تملك الجرأة على شن حرب مباشرة ضد بلاده.
وقال فدوي: "إيران تلقت أكثر الضربات الأمريكية في عهد الديمقراطيين والعقوبات الرئيسية فرضت علينا في عهدهم".
وأضاف: "أي فعل عسكري من أمريكا سيقابل برد فعل قوي من إيران".
وتابع: "تجاوزنا الردع العسكري مع العدو، والآن هو يحاول صناعة الردع معنا".
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