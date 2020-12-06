شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب مصرّ على فوزه بالرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ،على فوزه في الانتخابات التي كان قد فاز فيها جو بايدن قبل نحو شهر، فيما لم ينجح فريقه القانوني حتّى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسيّة.



وقال دونالد ترامب خلال مشاركته بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي كان جو بايدن قد فاز بها قبل نحو شهر.

وأكّد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أن "نحن نفوز في هذه الانتخابات". وتابع وسط الهتافات "سيُحاولون إقناعنا بأنّنا خسرنا. نحن لم نخسر"، مندّدًا بـ"انتخابات مزوّرة".