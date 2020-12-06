شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي التعاون المشترك بين البلدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في الرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ. وجرى خلال الاستقبال، بحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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