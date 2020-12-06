شكرا لقرائتكم خبر لا تمثيل للمرأة في برلمان الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان لافتا في الانتخابات عدم حصول المرأة الكويتية على أي مقعد في هذا البرلمان، كما أثار عدم حصول النائبة صفاء الهاشم على نصف الأصوات التي كانت تحصل عليها في الانتخابات السابقة استغراب الكثيرات من الناخبات الكويتيات، لكن البعض أرجع السبب إلى وقوفها بجانب الحكومة في عدد من المواقف.وجاء التغيير في الدوائر الانتخابية، حسب إعلان النتيجة بنسبة 70 % في الدائرة الأولى، و50% في الدائرة الثانية، و70% في الدائرة الثالثة، و60% في الدائرة الرابعة، و50% في الدائرة الخامسة، وأفرزت التغيرات التي حدثت 30 نائبا جديدا من أصل 50.
كانت هذه تفاصيل خبر لا تمثيل للمرأة في برلمان الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.