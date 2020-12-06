طلاب أفغانستان في المساجد بدلا من المدارس

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وأضاف البيان أنه بعد استكمال عامهم الثالث في أحد المساجد، سيواصل التلاميذ تعليمهم في مدارس غير دينية بشكل طبيعي.وتابع البيان أن الخطة تهدف إلى إعطاء الإسلام دورا مركزيا أكبر في التعليم.
وقال الكاتب الأفغاني البارز يعقوب يسنا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) «إن المساجد ليس لديها بيئة تعليمية مناسبة، وإرسال الأطفال إلى هناك سيكون بمثابة سوء استخدام للتعليم والدين».
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