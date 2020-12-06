شكرا لقرائتكم بعد الانتخابات.. أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن رئيس الوزراء قدم استقالة حكومته اليوم الأحد في إجراء روتيني بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد أمس السبت.
وقبل أمير الكويت استقالة حكومة رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح، وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة.
وكانت لجنة انتخابات مجلس الأمة الكويتي أعلنت أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2020.
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