شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ستة مصابين بـ «كورونا» في باكستان بسبب نقص بالأكسجين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

تُوفي ستة مصابين بفيروس كورونا المستجدّ، على الأقل في مستشفى في بيشاور في شمال باكستان، بعدما تُركوا من دون إمداد كاف بالأكسجين، وفق ما أعلنت الأحد، السلطات التي ندّدت بـ«إهمال جنائي».

وصرّح وزير الصحة في الولاية نيمور سليم جهاجرة في مؤتمر صحفي أن «الحادث المؤسف وقع بسبب نقص الأكسجين في النظام المركزي في المستشفى». وأضاف: «سنجري تحقيقاً معمقاً» مشيراً إلى أن المسؤولين عن «هذا الإهمال الجنائي» يجب أن يمثلوا أمام القضاء. وأوضح فرهد خان متحدثاً باسم المستشفى لفرانس برس، أن نقص الأكسجين أثّر في حوالي مئتي شخص «من بينهم 96 يعانون كوفيد-19». واتّهم الشركة التي تزوّد المستشفى بالأكسجين، بأنها غير قادرة على «الاستجابة للطلب المتزايد».

وتتحدث الحصيلة الرسمية الأخيرة عن أكثر من 400 ألف مصاب بالفيروس في باكستان توفي أكثر من ثمانية آلاف منهم. ويعتبر خبراء أن الأعداد في الواقع أكبر من الحصيلة المعلنة، إذ إن عدد الفحوص التي يتمّ إجراؤها محدود جداً والإحصاءات ضعيفة في بلد يعدّ نحو 220 مليون نسمة.