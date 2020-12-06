شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أولى للشباب في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

ألحق القادسية الخسارة الأولى بضيفه الشباب في الدوري السعودي للمحترفين عندما تغلب عليه 2-1 ضمن الجولة السابعة.

ورفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط ، وبقي الشباب برصيد 14 نقطة وفقد فرصة استعادة الصدارة ولو بشكل مؤقت.

وكان الفريق الضيف بادر في التسجيل أولاً عن طريق السنغالي ماخيتي ديوب في الدقيقة 20 من ضربة رأسية على يمين الحارس فيصل مسرحي.

ونجح رجال التونسي يوسف المناعي بمعادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق الكولومبي دانيلو اسبريلا الذي سدد زاحفة بمرمى فريقه القديم في الدقيقة 41.

وواصل القادسية أفضليته في الشوط الثاني مضيفاً هدف الفوز في الدقيقة 66 عن طريق يسارية المدغشقري كارلوس اندريا على يسار الليتواني ارلاوسكيس.

وحاول البرتغالي كاتشينا مدرب الشباب تفادي الخسارة بعدة تبديلات أبرزها دخول عبدالله الحمدان ومارتينيز الثنائي مع الأرجنتيني بانيغا لكن لم يستطيعوا العودة بالنتيجة، فحافظ بنو قادس على فوزهم الثالث في البطولة وأذاقوا الليث العاصمي الخسارة الأولى.

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