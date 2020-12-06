شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات وسيارات ذاتية القيادة وروبوت لمكافحة «كوفيد-19» في جناح «اتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

أكدت «مجموعة اتصالات» أن جميع خططها الاستثمارية في الدولة تسير حسب الخطط الموضوعة، المتعلقة بتغطية الدولة بشبكات الجيل الخامس وجميع العمليات التي تواكب استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي، والمساهمة الفعّالة والمتواصلة في تبني ودعم استراتيجيات ورؤية الحكومة، ولا سيما خلال عام الاستعداد للخمسين.

وقال أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، خلال جولة إعلامية للتعريف بأهم التقنيات التي يعرضها جناح «اتصالات» في جيتكس 2020، ستواصل «مجموعة اتصالات» طرح أحدث خدمات الاتصالات والحلول الرقمية والمبتكرة، والتي تشكل الدعائم المستقبلية الذكية لكافة الصناعات والقطاعات، بالنظر إلى التغيرات المتسارعة التي تشهدها نماذج الأعمال التي أصبحت رقمية وذكية أكثر من أي وقتٍ مضى.

مستقبل التنقل

واستعرض ابن علي، خلال الجولة، نماذج التنقل الجديدة المدعمة بتقنية الجيل الخامس في الرحلات التجارية الجوية الإقليمية منها أو المحلية، الذي سيؤدي إلى تغيير ملامح التنقل في كافة أنحاء العالم، ومن إحدى أبرز التقنيات التي يعرضها جناح «اتصالات»: التاكسي الطائر هيونداي SA-1 الكهربائي بالكامل والمخصّص للاستخدام داخل المدن وفي المناطق النائية، والتي يستغرق شحنه 5 إلى 7 دقائق فقط، ويمكن أن تصل سرعته لغاية 290 كم بالساعة، والتحليق لمسافة 100 كم، وبارتفاع من 1000 إلى 2000 قدم.

وضم قسم التنقل على جناح اتصالات طائرة «AirCar» ذاتية القيادة ذات التصميم الخفيف، والتي بإمكانها الطيران لمسافة 72 كم في كل عملية شحن؛ حيث يمكن شحنها بنسبة 80% خلال 15 دقيقة فقط، وهو ما يكفي لأن تحلق من أحد أطراف المدينة إلى طرفها الآخر.

وعرض الجناح أحدث ابتكارات BMW لمستقبل القيادة الذاتية، من خلال نسختين مختلفتين من سيارات المستقبل، ودراجة كهربائية بالكامل، وتتميز سيارة BMW بأنها صديقة للبيئة وبنسبة صفر من الانبعاثات، ومحرك بقوة 600 حصان، وسرعة قصوى لغاية 300 كم/س، وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3 ثوانٍ فقط.

وضم الجناح حافلة MetroSnap ذاتية القيادة من شركة RinSpeed، والتي يمكن استخدامها أيضاً في خدمة إيصال الطرود ذاتياً، بالإضافة إلى الطائرة ذاتية القيادة Wingcopter، التي تُعرض لأول مرة في العالم لدى جناح «اتصالات»، وهي أسرع طائرة بدون طيار تجسّد تجربة الانتقال من طائرات الدرون التقليدية إلى طائرات مخصّصة لتوصيل الطلبات؛ لتشكل نقلة نوعية لقطاع الخدمات اللوجستية.

وشمل القسم أيضاً المركبة ذاتية القيادة Park Rover، المخصّصة لنقل الركاب والسياح، والتي تُعد جزءاً من منظومة ذاتية القيادة مدمجة بتطبيق على الهاتف المتحرك وخدمات سحابية تتيح للركاب طلب المركبة ودفع الرسوم عبر تطبيق الهاتف المتحرك.

الرعاية الصحية

وأكد ابن علي أن «اتصالات» هي مساهم رئيسي في تمكين وتطوير قطاع الرعاية الصحية، ومن ضمن التقنيات التي يعرضها جناح «اتصالات»، ذراع Hero من شركة Open Bionic، وهو أول ذراع إلكترونية تعويضية في العالم معتمدة طبياً بطباعة ثلاثية الأبعاد مزودة بأجهزة استشعار لحركة العضلات.

وضم قسم الرعاية الصحية الذكية أيضاً الكرسي المتحرك ذاتي القيادة من باناسونيك الذي يستشعر الأشخاص والحواجز التي تعترض طريقه، والصيدلية الذكية Cloudpick وهي أول صيدلية ذاتية التشغيل بتقنيات الرؤية الحاسوبية، كما تعد نظارات NuEyes E+2 لضعاف البصر من أحد أبرز حلول الرعاية الصحية الذكية بالإضافة إلى عصا «WeWalk»، التي تساعد ضعاف البصر على المشي باستقلالية وأمان.

ارتفاع الطلب على الروبوتات

وأضاف ابن علي أن الجناح يضم روبوت Aimbot الذكي والمستقل، فتم تصميمه للعمل في الأماكن المغلقة لمكافحة الأوبئة والوقاية من الفيروسات، وهو مجهز بمستشعرات متعددة تسمح له بالتنقل بشكل مستقل، والتفاعل مع الناس، وقياس درجة حرارة الجسم، ورشّ المعقمات تلقائياً في الأماكن المغلقة، والذي تم استخدامه من قبل العديد من المنظمات والهيئات لمكافحة جائحة «كوفيد 19».

التعليم الإلكتروني

وأشار ابن علي إلى حرص «اتصالات» على عرض أحدث الحلول التعليمية الرقمية، والذي يتيح متابعة تسجيل الدخول وحضور الطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي وإعدادات التعرف إلى الوجه في نافذة التعليم الافتراضي؛ حيث سيتم ربط هذه الأجهزة بخادم الحضور المتصل بكاميرا، وذلك بهدف حساب عدد الطلاب، وتحليل شخصياتهم، لاسيما من حيث النشاط والفاعلية.

التجزئة الذكية

وأكد ابن علي أن «اتصالات» هي مساهم رئيسي في دمج حلول الاتصالات والأنظمة بكافة خدمات التجزئة المستقبلية، من خلال شبكة الجيل الخامس 5G، وحلول الدعم المخصّصة لقطاع التجزئة، وأحدث حلول الدفعات اللاتلامسية لمواكبة التطورات العالمية، مثل تقنية الدفع عبر بصمة الوجه، وتطوير التطبيقات، وطرح أساليب الدفع الجديدة والمتطورة.

حلول مرنة للأعمال

وتعرض «اتصالات ديجيتال» خدمات تتصف بأنها مزيج فريد من المرونة، وتتبنى شبكة الجيل الخامس فائقة السرعة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، بحيث يكون لها تأثير كبير وعميق على كيفية أداء الأعمال، من خلال النظر في كيفية اندماج الحوسبة الطرفية الصناعية مع الإمكانات الأخرى والبنية التحتية لاتصالات الجيل الخامس 5G، بهدف تقليل زمن الاستجابة، وتجنب نقل البيانات خارج المصنع.