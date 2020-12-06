الإمارات سفير «الهواة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي تأهل فريق الإمارات متصدر دوري الدرجة الأولى إلى دور ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه على اتحاد كلباء 1- صفر في رأس الخيمة، ليصعد «الصقور» إلى هذا الدور للمرة السابعة في تاريخه، علماً أنه توج عام 2010 باللقب.

وأصبح الإمارات بعد خروج العروبة أمام بني ياس الممثل الوحيد لأندية دوري الهواة في ربع نهائي الكأس.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البديل محمد سعيد في الدقيقة 96 من الشوط الإضافي الأول، بعدما كان الوقت الأصلي انتهى بالتعادل صفر-صفر.

وكان كلباء أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه أحمد جشك في الدقيقة 59 بعدما رأى الحكم خالد الملا أنه دهس قدم لاعب الإمارات غازي سبيل.

قدم الإمارات عموماً مباراة جيدة ونجح مدربه في التعامل مع اللقاء وأظهر الأخضر شخصية قوية متفوقاً على نادٍ من دوري الخليج العربي، واحتفل لاعبو الفريق بعد نهابة المباراة بالفوز والتأهل مع المدرب والطاقم الإداري.

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