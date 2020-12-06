شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين بن درويش: سيدات النصر يتطلعن للتألق هذا الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع قطاع السيدات بنادي النصر هذا الموسم لتحقيق نتائج وألقاب استثنائية تعكس حجم الدعم والمتابعة والرعاية التي يحظى بها هذا القطاع المهم من قبل النادي ومجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية في النادي برئاسة عبدالرازق الهاشمي، وزملائه أعضاء مجلس الإدارة.

صرحت بذلك نسرين بن درويش المشرفة العامة على قطاع الرياضة النسائية في نادي النصر، وأضافت: «تعتبر فرق سيدات كرة السلة واليد في النادي من الفرق التي تمتلك سجلاً حافلاً من النتائج والبطولات منذ بداية مشوارها التنافسي على صعيد الألعاب الجماعية على مستوى الدولة، لما تمتلكه هذه الألعاب من لاعبات مميزات وعناصر واعدة استطعن خلال فترة قصيرة اعتلاء عرش البطولات على مدار المواسم الأخيرة، ونجح معظمهن في تشكيل النسبة الأكبر في صفوف المنتخبات الوطنية».

وأشارت إلى أن التميز لم يقتصر على الألعاب الجماعية فقط، بل امتد للألعاب الفردية كالدراجات والسباحة، وذكرت أن دراجة النادي صفية الصايغ تعتبر من اللاعبات المميزات محلياً ودولياً في مجالها.

وقالت إن القطاع يحظى بمتابعة خاصة من قبل رئيس شركة الألعاب الرياضية في النادي عبدالرزاق الهاشمي، ونائبه مروان سنكل، وكافة أعضاء المجلس.

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