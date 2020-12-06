صور.. وزير القوى العاملة يزور مركز التدريب المهني في الطود بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

زار محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، مركز التدريب المهني بمدينة الطود جنوبي محافظة الأقصر برفقة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

رافق الوزير خلال جولته أيضًا عمداء الكليات بجامعة الأقصر، وعبده هاشم مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، والمهندس محمد قبطان، منسق مبادرة "هنجملها" على مستوى الجمهورية، ومدير إدارة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة، ومسئولي رعاية الشباب بالجامعة ومجموعة من طلاب الجامعة.

وخلال الزيارة تابع الوزير ومرافقوه العمل في المشاغل والورش المختلفة (الخياطة والكهرباء والسباكة وغيرها من الحرف).

وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تستهدف الوصول للفئات الأكثر احتياجًا، وفى ضوء جهود وزارة القوى العاملة لتطوير منظومة التدريب المهني التابعة لها وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل للمساهمة في خطط الدولة لخفض معدلات البطالة.

على هامش الزيارة قام وزير القوي العاملة ورئيس الجامعة ومنسق مبادرة "هنجملها" على مستوى الجمهورية بزراعة مجموعة من الأشجار المثمرة.