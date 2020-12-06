"ضحية كورونا".. وفاة طبيب في مستشفى التأمين الصحي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفي طبيب، يعمل بمستشفى العبور للتأمين الصحي في كفر الشيخ، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيه العلاج بقسم العزل الصحي بالمستشفى ذاته.

وأكد الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطبيب مجدي موافي، استشاري جراحة في مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، كان يعمل بشكل منتظم خلال الأسبوع الماضي، في إجراء العمليات دون شعوره بأي أعراض.

وقال نقيب الأطباء في كفر الشيخ، إنه يوم الخميس الماضي، تعرض لإعياء شديد، وظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين إصابته بالفيروس، وجرى إيداعه بقسم العزل الصحي بمستشفى العبور للتأمين الصحي، ليتلقى العلاج، وبعد مرور 3 أيام من ثبوت إصابته بالفيروس، توفي متأثرًا به.